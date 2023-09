Paul Pogba touche une fois de plus le fond

L'international français n'arrive pas à se sortir du cercle vicieux des blessures qui le touchent. Son entraîneur à la Juventus a confirmé une nouvelle absence.

Les jours, les semaines, voire les mois s'enchaînent et se ressemblent pour Paul Pogba. Revenu en mai dernier après un an d'absence à cause d'une blessure, le Français avait subi un coup dur en se blessant d'entrée.

Ce week-end, face à Empoli, il est monté au jeu à la 62e minute mais il semblerait que cette demi-heure de jeu ait eu un lourd impact sur lui. En conférence de presse d'après-match, Massimiliano Allegri a confirmé que son joueur avait une gêne à l'arrière de la jambe et que des examens devraient être faits.

Reste à savoir s'il s'agit d'une blessure mineure ou de quelque chose de grave qui le verrait une nouvelle fois s'absenter longtemps.