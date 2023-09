Un Rouche, un Unioniste et un Diable : voici notre onze du week-end

Cap sur la première trêve internationale de la saison après six journées de compétition. Mais pour cette nouvelle équipe de la semaine, un Rouche, un Unioniste et un Diable Rouge sont présents.

Cette sixième journée de Jupiler Pro League, la dernière avant la première trêve internationale de la saison, a tenu toutes ses promesses. Voici notre équipe de la semaine.

Gardien

Un derby des Flandres haut en couleurs a souri à La Gantoise, qui a infligé la première défaite en championnat du Club de Bruges de Ronny Deila. Une grosse prestation collective permise par celle de Paul Nardi, auteur de quatre fameux arrêts pour maintenir les Buffalos dans le match. Le Gantois est notre gardien de la semaine.

© photonews

Défenseurs

Un joueur dont on parle peu sur le côté gauche de notre défense. Auteur d'une nouvelle prestation aboutie contre le Sporting d'Anderlecht, Gerardo Arteaga prend place dans notre équipe de la semaine. A ses côtés, un joueur sans qui son équipe serait encore bien plus enlisée dans les profondeurs du classement : Zinho Vanheusden. Le défenseur central retrouve progressivement son meilleur niveau, tout bénéfice pour le Standard.

Noah Sadiki aurait certainement pu prendre place dans ce onze, mais nous avons décidé de mettre en lumière un autre Unioniste, encore excellent cette semaine : Christian Burgess. Nouveau match très solide de l'Anglais contre l'Antwerp. Enfin, c'est un Diable Rouge qui occupe le poste de latéral droit cette semaine, Hugo Siquet. Une passe décisive pour lui et un danger permanent via des centres, incursions et autres phases arrêtées.

© photonews

Milieux de terrain

Son jeu parait plus épuré, plus logique et lui va comme un gant. Très bon depuis le début de saison avec le RWDM, Pierre Dwomoh rejoint l'équipe de la semaine. Le jeune joueur (19 ans) s'en est magnifiquement tiré contre le milieu de terrain du Standard, sa sortie ayant paru difficile à comprendre. Auteur d'un doublé permettant de remporter le derby contre Bruges, Hong l'accompagne logiquement.

Devant ce duo, la persévérance d'Isaac Mbenza est récompensée. Le Carolo a encore une fois beaucoup tenté, a une nouvelle fois frappé le poteau et est à créditer d'une bonne prestation. Bonne, mais peut-être pas aussi bonne que celle de Michel-Ange Balikwisha, qui semble être rentré dans une nouvelle dimension cette saison. Plusieurs occasions manquées, mais un danger permanent pour la défense.

Attaquants

C'est aussi un duo qui compose la ligne offensive, cette semaine. Deux très jolis buts pour Kevin Denkey et une nouvelle victoire du Cercle, qui décidément cartonne en ce début de saison. Un joueur en constante progression depuis le début du championnat l'accompagne, Lion Lauberbach.

Notre 11 : Nardi - Arteaga, Vanheusden, Burgess, Siquet - Dwomoh, Hong - Mbenza, Balikwisha - Lauberbach, Denkey