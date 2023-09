Le cas Raman, faux-pas de Fredberg ? "Il y avait un accord..."

Le mercato d'Anderlecht est une franche réussite, et Jesper Fredberg mérite des louanges. Mais la façon dont le dossier Raman a été géré est un peu dommage...

Alors, quid de Benito Raman ? Hier soir encore, tout semblait clair : l'attaquant se dirigeait vers Saint-Trond. Certes, Courtrai proposait plus d'argent au RSCA, mais le joueur privilégiait STVV et les clubs semblaient d'accord. Jusqu'à la fin de soirée.

Du côté du Stayen, c'est l'incompréhension. "Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons tout fait pour que ça marche. Nous avions un accord verbal avec Anderlecht. Jusqu'au dernier moment, il n'y avait aucune raison de croire que le transfert serait annulé", regrette André Pinto, directeur sportif de Saint-Trond, dans le Belang van Limburg.

Bref, une chose est claire : Jesper Fredberg l'a faite "à l'envers" à son joueur, très mécontent, comme il l'a fait savoir via les réseaux d'un message laconique. On pense ce qu'on veut de Raman : l'attaquant, qui se donne toujours à fond et est très apprécié des supporters, ne mérite pas ça.

Anderlecht pas correct dans le dossier Raman ?

Écarté en dernière minute du déplacement à Genk alors qu'il jouait les bouche-trous - avec un succès honnête - jusque là, prenant place sur le flanc dès le coup d'envoi une semaine plus tôt, Benito Raman était en effet poussé vers la sortie, son salaire étant trop élevé.

Mais quand on pousse un joueur vers la sortie, on... évite généralement de le bloquer en dernière minute. Anderlecht avait proposé une solution de dernière minute, à savoir refuser l'offre de prêt de STVV mais rompre le contrat de Raman, pour économiser son salaire. Le joueur aurait alors perdu 350.000 euros dans le deal, ce qu'il n'a pas accepté, et on le comprend.

Depuis qu'il s'est fait avoir à deux reprises durant le mercato hivernal dernier, Jesper Fredberg est devenu un autre homme. Les échecs des dossiers Harry Toffolo et Tolu Arokodare en dernière minute en décembre 2022 ont laissé des traces et indirectement, plusieurs joueurs bloqués cet été en font les frais : Fredberg ne fait pas dans le sentiment. "Benito est un joueur du noyau A, et il va devoir se battre pour sa place", déclarait le directeur sportif dans Het Laatste Nieuws ce jeudi ; on imagine que Raman aura à coeur de répondre...