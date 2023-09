L'homme du match Jérémy Doku revient sur son énorme prestation contre l'Estonie

Sur le banc samedi dernier, Jérémy Doku a terminé homme du match de la rencontre contre l'Estonie, ce mardi soir. Pas de but pour le nouveau joueur de Manchester City, mais une fameuse prestation.

Malgré la victoire de samedi dernier, ce sont des Diables revanchards qui se sont présentés sur la pelouse du Stade Roi Baudouin, ce mardi. Cela a porté ses fruits, avec une large victoire 5-0 contre l’Estonie.

« Le match en Azerbaïdjan n’était pas top, on savait qu’on pouvait faire mieux. On l’a fait aujourd’hui et on est contents de la performance de l’équipe » a commenté Jérémy Doku après la rencontre.

Très rapidement, les Diables mettent la pression et prennent le contrôle des opérations. En moins de cinq minutes, Yannick Carrasco trouve la tête de Jan Vertonghen depuis le point de corner pour le premier but des Belges.

« C’était important de marquer vite. Dans un match comme ça, les corners peuvent être très décisifs. On a créé des occasions, pris du plaisir et marqué des buts. Le coach nous a demandé de jouer notre jeu, ce qu’on n’a pas fait samedi. Tenter des choses, sans donner trop d’opportunités. »

© photonews

Le joueur le plus capé de l’histoire des Diables a d’ailleurs été célébré par tout le vestiaire pour sa 150ᵉ sélection. Une sortie en fin de match également, synonyme de véritable standing-ovation.

« C’est un exemple. Même s’il ne portait pas le brassard aujourd’hui, c’est une légende de l’équipe nationale. Il est toujours présent, nous parle de nous guide. Je le félicite, il a fait un gros match. Il reste de moins en moins de piliers comme lui mais ceux qui sont là nous guident beaucoup, ils ont l’expérience qu’on n’a pas encore. »

Sur le banc samedi dernier, le nouveau joueur de Manchester City était dans le onze de base ce mardi soir, et avait à cœur de faire bonne impression.

« J’étais titulaire et je voulais montrer que je mérite ma place. Je pense que je l’ai fait, même si on peut toujours faire mieux. Il ne m’a manqué qu’un but car ça reste important, mais faire marquer m’a fait plaisir et c’est pareil tant que j’ai été important pour l’équipe » a conclu Jérémy Doku.