Officiel : ce club belge signe une énorme star dans son pays !

Le mercato belge a fermé ses portes le 6 septembre dernier. OHL a ainsi tardé à annoncer la signature de Suphanat Mueanta, 21 ans, qui débarque du championnat thaïlandais.

OHL a annoncé ce mercredi matin la signature de Suphanat Mueanta. L'ailier droit thailandais a été prêté, comme attendu depuis plusieurs semaines, par Leicester City. Le club anglais a recruté Mueanta en provenance de Buriram United cet été.

Mueanta, 21 ans, est un talent générationnel en Thailande. A 15 ans, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Divison 1 nationale. La saison dernière, il a marqué 10 buts et délivré 14 assists. Il compte déjà plus de 100 matchs en professionnel. Il est international depuis ses 16 ans.