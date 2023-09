Jonas De Roeck proche de la porte ? Il surprend dans sa réponse

Jonas De Roeck et Westerlo luttent avec un bilan d'un point sur dix-huit en championnat. Un départ désastreux pour les ambitieux Campinois. De Roeck s'est exprimé auprès de Het Nieuwsblad sur la situation.

Hasan Cetinkaya ne songe pas à s'en séparer. "Ce qu'il a dit dans les journaux, je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes en contact tous les jours et avons une communication très ouverte. Si le club se porte mieux sans moi, nous en discuterons."

De Roeck n'a donc pas l'impression d'être sur la sellette rapidement. "Je ne me mettrai jamais au-dessus du club, mais je n'ai pas ce sentiment. Il y a certainement des discussions, heureusement d'ailleurs. Si ce n'était pas le cas, nous aurions vraiment un problème. En période difficile, l'honnêteté et la transparence sont encore plus importantes."

L'entraîneur est également élogieux à l'égard de la transparence à Westerlo. "Si jamais il y a une décision, je serai le premier à le savoir et à le dire. La transparence que je vois ici, vous ne la trouverez pas souvent dans le monde du football. C'est aussi la force de ce club."

La politique de Westerlo convient bien à De Roeck. "Dans son rôle, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes aussi franches qu'Hasan (Cetinkaya, ndlr). Il est parfois très émotionnel, mais ne reste pas bloqué dans ces émotions. Une fois que la fumée est retombée, il peut évaluer la situation de manière très objective.""