Moussa Djenepo revient sur son amour pour le Standard et évoque son état de forme

Chouchou du public lors de son premier passage (62 matchs, 12 buts, 7 passes décisives entre 2017 et 2019), Moussa Djenepo est de retour au Standard et jouera son premier match à Sclessin ce dimanche, contre Westerlo.

Moussa Djenepo est revenu au Standard en toute fin de mercato cet été pour aider son club de cœur. Ce vendredi contre Westerlo, cinq jours seulement après son premier (bon) match à Eupen, le Malien retrouvera Sclessin.

"J'ai du respect pour les autres clubs et leurs supporters mais Sclessin, c'est Sclessin. Nos supporters sont toujours là, dans les bons comme dans les moins bons moments. Je sais que je compte pour eux et pour le club. Le Standard m'a tout donné et je suis prêt à me sacrifier pour lui" a confié Djenepo en conférence de presse, ce mercredi.

Si certains s'inquiètent de son état physique après plusieurs mois sans jouer, Djenepo a prouvé à Eupen que les jambes étaient là et qu'il lui en faudrait peu pour retrouver le joueur que l'on a connu sous Sa Pinto, notamment lors de la victoire des Rouches en Coupe de Belgique (2018).

"J'ai pris de l'âge, mais j'ai surtout grandi dans ma tête. Que les gens ne s'inquiètent pas, je suis toujours le même Moussa. En Angleterre, on apprend tous les jours et à tous les niveaux. Il faut rester professionnel tout le temps et cela permet de progresser" poursuit l'ancien joueur de Southampton.

Conscient des attentes autour des nouvelles recrues, Moussa Djenepo rappelle que c'est un collectif qui fera la différence. "Je ne peux pas moi, tout seul, promettre la victoire au Standard. Je suis sur le même pied que les autres coéquipiers, c'est ensemble qu'on doit le faire" a conclu le Malien.