"Je pense et j'espère que le Standard va revenir dans le coup"

Le natif de Liège apprécie toujours autant revenir et évoluer à Sclessin. Ce vendredi soir avec Westerlo, l'ancien Diable Rouge a livré une bonne prestation qui a permis aux Campinois de revenir avec un point de leur déplacement au Standard.

Un Westerlo bien organisé est venu prendre un point sur la pelouse du Standard, ce vendredi soir. "On avait une bonne assise défensive, on voulait vraiment garder le clean-sheet. On s'est battus pour ce point et on l'a mérité" sourit Nacer Chadli à l'issue de la rencontre.

"On sait que le Standard est une bonne équipe. Peu d'équipes viennent prendre des points ici et c'est une bonne base pour le futur. On a joué avec une formation différente, l'idée était réellement de leur laisser un minimum d'espace. On a répondu présent dans les premiers et les seconds ballons, il nous a juste manqué un petit peu de précision dans le dernier geste."

En partie formé au Standard et natif de la cité ardente, Nacer Chadli apprécie toujours autant revenir à Liège et évoluer à Sclessin.

"C'est toujours sympa de revenir. C'est magnifique de jouer à Sclessin, c'est un stade superbe. Le Standard est assez bien organisé, n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Ça reste solide derrière, mais on ne leur a pas laissé d'espace défensivement. C'est aussi ce que l'on a fait sur le terrain qui explique ce manque d'occasions de leur part."

Le Standard ne compte que sept points après huit rencontres et n'avance toujours pas. L'ailier ne s'inquiète cependant pas, quelques rencontres peuvent remettre les Rouches sur les bons rails.

"Je ne suis pas inquiet pour eux. Je pense et j'espère qu'ils vont gagner bientôt à domicile. Ils auront peut-être plus de facilités contre des équipes qui ouvrent le jeu. Tout est possible et ils peuvent encore remonter dans le classement en faisant une série au bon moment, ça peut aller très vite."

Revenu en Campine en toute fin de mercato, Nacer Chadli (34 ans) n'a pas eu un été facile. Une préparation retardée qu'il réalise en ce début de saison.

"Je me sens de mieux en mieux. Je n'avais pas fait de match de préparation en Turquie, donc je la fais maintenant. Je me sens de mieux en mieux, il faut juste enchaîner les matchs" a conclu Nacer Chadli.