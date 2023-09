L'Antwerp va retrouver l'un de ses enfants terribles

L'Antwerp reçoit le RWDM ce samedi. Pour Pierre Dwomoh, ce sera le grand retour au Bosuil. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que le joueur a été envoyé dans le noyau B anversois. Le milieu de terrain de 19 ans semble avoir enfin défini ses priorités.

À seulement 16 ans, Dwomoh était considéré comme l'un des grands talents en devenir lorsqu'il fait ses débuts à Genk. Deux millions d'euros dépensés plus tard, il rejoint l'Antwerp. Le cadre et l'environnement sont parfaits pour que l'adolescent le plus cher de l'histoire du football belge puisse s'épanouir...mais il se fait plus remarquer par ses frasques.

Dwomoh, trop vite mis sur un piédestal

Sous Mark van Bommel, Dwomoh se retrouve très vite dans le noyau B. "La porte n'est pas fermée", déclarait Van Bommel à l'époque, mais Dwomoh n'entrait plus, de facto, dans ses plans. Les prêts à Braga et à Ostende n'auront pas apporté grand-chose.

Un exemple de jeune footballeur encensé trop rapidement ? C'est bien ce qu'il s'est passé et beaucoup ont craint pour la suite de sa carrière. En terme de qualité footballistique pure, il n'y a pas grand-chose à dire sur les qualités de Dwomoh. C'est plutôt mentalemement que le joueur avait besoin de grandir.

L'Ajax pensait pouvoir l'aider et exploiter son grand potentiel. Les Amstellodamois ont tenté le coup cet été, mais c'est finalement le RWDM qui a obtenu le prêt du jeune milieu de terrain. Une belle opportunité au vu du temps de jeu qui lui était promis et actuellement réservé.

Caçapa, l'entraîneur dont Dwomoh a besoin ?

Avec Claudio Caçapa, Dwomoh a un entraîneur avec des grandes qualités de management et de gestion. Le Brésilien sait comment s'y prendre avec lui, cela semble être le cas au sein du club. Dwomoh est donc prêt à se donner à fond, car il est bien encadré.

En six matches, il est déjà devenu un élément important pour le promu. Aux côtés d'Alexis De Sart, dont il devra désormais se passer pour quelques semaines en raison d'une blessure, il se rend toujours disponible et distribue le jeu.

A l'Antwerp, cela n'a pas fonctionné, mais au RWDM, il est devenu un joueur clé. Le RWDM le loue actuellement, mais dispose d'une option d'achat. Il y'a fort à parier que cette option sera probablement levée s'il continue à prester de la sorte.