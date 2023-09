Janssen aurait-il dû laisser le second penalty à Alderweireld ? Van Bommel répond !

Vincent Janssen a manqué deux penaltys consécutifs ce samedi. En théorie, le second aurait pu être laissé à Toby Alderweireld...

Mark Van Bommel ne le cachait pas : si l'Antwerp s'est cassé les dents sur le RWDM ce samedi, c'est surtout parce que Vincent Janssen a raté deux penaltys. "Nous n'avons pas mal joué... mais nous avons fait des erreurs, notamment ces penaltys ratés. Que puis-je dire de plus ?", se résigne-t-il.

Le Néerlandais a également surpris en assurant qu'il ne décidait pas forcément lui-même de qui tirait les penaltys. Ainsi, si Vincent Janssen est le tireur attitré, Toby Alderweireld aurait pu réclamer de tirer le deuxième. "C'est à Vincent et Toby de régler ça entre eux", révèle Van Bommel.

Pas question, cependant, de travailler les penaltys en particulier dans les semaines à venir. Jean Butez l'affirme : personne n'en veut au buteur néerlandais. "On sait à quel point Vincent est bon sur penalty", déclare le gardien de but anversois. "C'est un manque de chance pour lui ce soir, et il en mettra d'autres".

Butez assure même que Toby Alderweireld n'est pas sur la liste des tireurs. "Toby est le tireur quand Vincent n'est pas là, c'est tout. Vincent a pris ses responsabilités et on ne peut pas lui en vouloir pour ça", conclut le Français.