Un gros point de satisfaction mais beaucoup de regrets pour Merveille Bokadi

La première clean-sheet de la saison du Standard est une satisfaction pour Merveille Bokadi. Pas le résultat final cependant, puisque les Rouches ont encore perdu deux plumes contre Westerlo ce vendredi soir.

Nouvelle déception pour le Standard, qui a partagé l'enjeu ce vendredi soir contre Westerlo après une rencontre encourageante dimanche dernier à Eupen. Les Rouches n'avancent toujours pas et comptent sept points.

"Ce n'est pas le résultat attendu. On avait retrouvé la confiance la semaine dernière à Eupen. On voulait vraiment se relancer à nouveau mais on n'a pas su le faire. On a commencé le match timidement alors qu'on voulait rapidement mettre la pression. On a bien repris le match en main mais il a manqué la finition" regrette Merveille Bokadi après la rencontre.

"Il nous reste à continuer à travailler, personne ne va baisser la tête. Au vu de l'ambiance dans le vestiaire, je suis sûr que ça va aller. On est conscients de la situation et on comprend la réaction des supporters. C'est compliqué depuis le début de saison, on n'a pas encore gagné ici à domicile et on comprend bien leur réaction."

Une fois encore, c'est sur le plan offensif que le Standard a éprouvé des difficultés. Sans leur nouveau meneur de jeu Steven Alzate, les Rouches ont rarement mis la pression sur Sinan Bolat et sa défense.

"On a eu du mal à faire le jeu au début, puis on a bien mieux contrôlé. Il y a eu quelques changements, avec Kostas blessé et Steven suspendu. On avait commencé la saison moins bien et on a fait un bon match à Eupen, donc Alzate nous a évidemment manqué. Son retour va nous faire du bien."

Même discours que les autres semaines, c'est le temps qui aidera le Standard à revenir sur les bons rails. Le temps presse cependant, puisque le wagon du top 6 s'envole à vue d'œil et va encore grappiller ce week-end.

"On doit encore travailler les automatismes. Des joueurs comme Djenepo viennent d'arriver et ne les ont pas encore. On va travailler ça et prendre confiance progressivement. Notre trio défensif fonctionne bien et c'est un point positif. J'ai déjà joué avec Zinho et Nathan et un très bon joueur. Les résultats vont venir."

Un motif de satisfaction à retenir, la première clean-sheet du Standard cette saison. Une étape encourageante enfin passée qui confirme le bon début de saison du trio défensif liégeois.

"C'est le plus important de gagner le zéro derrière. On sait que l'on marquera toujours bien à un moment et ça enlève la pression aux attaquants de savoir que l'on n'a pas encaissé" a conclu Merveille Bope Bokadi.