Une nouvelle star est née à l'Union. Mohamed Amoura vient d'inscrire trois buts en l'espace de quelques jours.

Déjà buteur lors de son entrée au jeu face à Toulouse la semaine dernière en Europa League, Amoura a remis le couvert, offrant un récital face au Cercle et maquan un doublé.

L'Algérien semble avoir impressionné de nombreux coéquipiers, tels qu'Anthony Moris ou Charles Vanhoutte.

"C’est quelqu’un qui a très faim. Je le vois à l’entraînement tous les jours", explique Moris à Eleven/DAZN. "Il va devoir apprendre à canaliser sa fougue. Quand il rentre 30 minutes, tu as l’impression de le voir partout"C’est quelqu’un avec beaucoup d’envie, qui dépense énormément d’énergie. il a besoin de ça, il va nous faire énormément de bien. On a besoin de ça pour la suite de la compétition."

"Deux trois heures avant le match, on arrête de lui donner à manger", plaisantait Vanhoutte. "C’est une machine, il va vraiment vite. C’est une arme qui est vraiment bien pour nous. On lui offre de la liberté car il en a besoin. On lui demande juste la discipline en perte de balle et il le fait. Il est important aujourd’hui et il le sera dans le futur."