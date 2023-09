L'Union a failli tout perdre en deux minutes : "Ca a gueulé à la mi-temps..."

Alors que l'Union Saint-Gilloise menait 0-2 et dominait de la tête et des épaules, le RWDM est revenu de nulle part et a marqué deux buts en deux minutes.

Anthony Moris était déçu de ces quelques minutes en fin de première mi-temps, où l'Union a encaissé deux buts coup sur coup.

"C'est inacceptable de notre part. On doit avoir plié ce match à la mi-temps, on dominait largement les débats. On était venus pour maîtriser ce match. Mais ces deux minutes flottement auraient pu nous coûter deux points aujourd'hui. Je n'arrive pas à me l'expliquer, j'espère qu'on trouvera la raison pour ne pas que ça se produise. On doit avoir cet esprit de tueur, tant offensivement que défensivement", a-t-il expliqué en zone mixte.

"Aussi, les derbys c'est toujours des matchs spéciaux. Qui aurait prédit un tel scénario ? Personne, je pense", a continué Moris. "On s'est pris un gros coup sur la tête en première mi-temps, mais on est arrivés en deuxième avec les meilleures intentions, avec l'envie de remporter ce match. Il n'y a clairement rien à dire : on méritait de gagner ce match."

Moris explique qu'après ces deux buts encaissés, les joueurs se sont pris une soufflante de la part du coach, Alexander Blessin. "Oui, et c'est normal. Même nous, entre joueurs. Personne n'est content d'une telle situation. Si on rentre aux vestiaires avec 0-3 ou 0-4, c'est largement mérité et c'est un tout autre match."