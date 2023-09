Riemer a de mauvaises nouvelles : plusieurs absents à Anderlecht ce week-end

Le RSC Anderlecht ne sera pas au complet ce samedi, lors du déplacement à l'AS Eupen. Brian Riemer avait quelques mauvaises nouvelles pour les supporters du Sporting.

On savait qu'il y aurait au moins un grand absent pour ce samedi, et pour les semaines à venir : Thomas Delaney, qui souffre d'une fracture de la clavicule. "Comme vous le savez, trois joueurs sont sortis blessés la semaine passée. Aucun des trois ne sera du déplacement à Eupen", regrette Brian Riemer ce vendredi en conférence de presse.

"Delaney sera absent pour au moins 6 semaines. Francis Amuzu a un souci à la hanche, il devrait être remis pour la semaine prochaine", détaille ensuite le Danois. "C'est très dommage pour Francis car nous sentions qu'il montait en puissance".

© photonews

Kasper Dolberg, lui non plus, ne sera pas remis à temps. "C'était au jour le jour en ce qui le concerne, on a espéré jusqu'au bout mais ce matin, il n'a pas participer pleinement à l'entraînement", explique Riemer. "Moussa N'diaye, enfin, est touché à la nuque ; c'est sous contrôle, mais cela dépend des semaines. Cette fois, il ne sera pas présent".

Enfin, ultime coup dur : alors que Dolberg est absent et que Riemer n'a pas 36 solutions en pointe, Benito Raman ne pourra pas en profiter pour se montrer. Il est en effet malade. "Je suis conscient que son absence pose question, mais il est très apprécié dans le groupe et au sein du staff", assure Brian Riemer. "Il n'est question d'aucune polémique, d'aucun drama : Benito est malade, c'est tout", précise l'entraîneur.