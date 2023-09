Wouter Vrancken en voulait plus : "Nous aurions du concrétiser d'avantage"

Après le match crucial contre le Club de Bruges, le KRC Genk a réussi à arracher un match nul 1-1 au stade Jan Breydel. Wouter Vrancken a partagé ses réflexions en conférence de presse.

"Genk était la meilleure équipe en première mi-temps. Nous sommes très satisfaits de notre performance initiale, à la fois défensivement et en termes d'initiative. Nous avons bien combiné, créé des occasions et marqué un très beau but. Cependant, nous aurions dû concrétiser davantage nos opportunités", explique Vrancken en conférence de presse.

"En fin de match, Genk avait beaucoup d'espace à exploiter. C'est particulièrement le cas lorsqu'on affronte le Club de Bruges. En seconde période, nous savions qu'ils allaient réagir, ce qui a rendu le match très disputé. C'est dommage que nous n'ayons pas su utiliser les espaces qui se sont ouverts après leur changement tactique. Nous aurions dû en profiter beaucoup plus."

"La blessure de Bryan Heynen en seconde période a également eu un impact sur notre performance. Il était excellent dans le match, jouant un rôle clé dans la perte et la récupération du ballon. Après son remplacement, nous avons perdu en domination. Cependant, même sans lui, nous aurions dû mieux jouer. Les remplaçants auraient pu en faire plus. Bien que le score de 1-1 soit un résultat honorable, compte tenu de notre première mi-temps, nous espérions un meilleur résultat", conclut-il.