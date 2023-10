1/12 puis 9/9 : Qu'est-ce qui a changé au RFC Liège ?

Après un début de saison difficile, les Sang & Marine surfent sur une nouvelle vague : un 9/9 contre trois formations supposées terminer dans la première partie de tableau de cette Challenger Pro League.

Liège le savait : pour son retour dans le monde professionnel, la tâche n'allait pas être facile. Et les Sang & Marine n'ont pas été déçu. Malgré une belle victoire contre Ostende lors de la troisième journée, les troupes de Gaëtan Englebert ont signé un 1/12 inaugural, avec une défaite dans le derby sur la pelouse d'un SL16 FC qui n'a rien empoché d'autre cette saison.

Mais depuis lors, la donne est bien différente dans les travées de Rocourt. Liège vient de signer un fameux 9/9, avec des victoires contre le Club NXT, Beveren et Lommel, leader de la compétition. Trois équipes supposées se battre pour la première moitié de tableau, a minima.

Mais qu'est-ce qui a changé à Rocourt ? Et finalement, est-ce que quelque chose a changé ?

"Quand on voit les points perdus en début de saison, ce sont des moments de relâchement. Moins de rigueur, d'agressivité, on fait moins ces courses parce qu'on se dit que ça va aller. Cela marchait l'année dernière, plus cette année. Maintenant, tout le monde se met dans le rouge. Bertaccini et moi sommes sortis avec des crampes. On donne tout et cela pousse la chance à tourner pour nous" analysait Benjamin Lambot après la rencontre.

"Liège va continuer à grandir. Plus on avance, plus les joueurs prennent l'expérience de ce niveau. Ils ont envie de montrer qu'ils peuvent rivaliser avec leurs moyens. Ce qu'ils ont fait est beau mais on ne va pas trop le dire, car on a match samedi et on aimerait continuer à prendre des points" sourit Gaëtan Englebert.