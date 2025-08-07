Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Muzamel Rahmat et Jelle Debie
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale
Liverpool, champion en titre de Premier League, veut se renforcer en attaque. Après Wirtz et Ekitike, le club cible Isak, Barcola ou pourquoi pas Fofana.

Après une première saison exceptionnelle sous les ordres d’Arne Slot, Liverpool a décroché le titre de champion en Premier League. Désormais, l’heure est à la confirmation et les Reds ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers.

Le club a recruté plusieurs renforts, dont Jeremie Frimpong, mais surtout Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Pour ces deux derniers, Liverpool n’a pas hésité à sortir le chéquier. Et malgré ces arrivées, le club souhaite ajouter un autre attaquant à son effectif.

Liverpool suit de près Alexander Isak de Newcastle, mais selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club explore d’autres pistes offensives.

Bradley Barcola ferait partie des profils ciblés par Liverpool. L’ailier du Paris Saint-Germain pourrait découvrir la Premier League, mais Liverpool devra mettre le prix.

Toujours selon Tavolieri, le PSG ne négociera pas en dessous de 100 millions d'euros. Malick Fofana reste une possibilité, moins cher que les deux autres c'est sûr.

