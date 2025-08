Le dernier grand défi d'Axel Witsel : peut-il vraiment jouer la Coupe du monde 2026 avec les Diables ?

Axel Witsel est en passe de rejoindre l'Udinese, en Serie A. Un dernier défi dans un grand championnat qui, espère-t-il, pourrait lui ouvrir une ultime fois les portes de l'équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026.

Marc Wilmots a bel et bien tenté le coup en début de mercato, mais Axel Witsel ne signera pas au Standard. Le milieu de terrain voulait s’offrir un dernier beau défi sportif dans l’un des cinq grands championnats, et sa famille appréciait son mode de vie dans le sud de l’Europe.

Un temps cité à la Real Sociedad, en Espagne, où ses proches souhaitaient rester, c’est finalement à plus de 1 500 kilomètres de là, près de la frontière entre l’Italie et la Slovénie, que l’ancien Diable Rouge pourrait s’engager, du côté de l'Udinese.

Ancien, ou futur Diable Rouge ?

Ancien Diable Rouge, vraiment ? Ce n’est en tout cas pas le souhait d’Axel Witsel, qui espère que cette dernière danse dans un grand championnat européen pourra lui permettre de rester dans les plans de Rudi Garcia en vue de la Coupe du monde 2026. Witsel, 36 ans, avait été rappelé en renfort pour l’Euro 2024 il y a un an, mais n’avait pas pu jouer en raison d’une blessure. Le Mondial aux États-Unis lui permettra-t-il de disputer un dernier grand tournoi ?

À l’Atlético de Madrid, c’est surtout en défense centrale que l’ancien joueur du Standard et de Dortmund a évolué. Une position qui a souvent posé problème aux Diables Rouges… et qui continue de le faire. Arthur Theate et Zeno Debast soufflent le chaud et le froid, Koni De Winter est encore un peu juste pour le plus haut niveau, Brandon Mechele aussi malgré ses belles prestations européennes avec Bruges, et l’on pourrait même dire qu’un Axel Witsel, même pas à 100 %, serait au moins du même niveau que Wout Faes.

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale, Rudi Garcia veut évidemment s’appuyer sur les jeunes et sur la nouvelle génération, mais il n’oublie pas les joueurs expérimentés capables d’encadrer l’équipe — un aspect que Domenico Tedesco avait quelque peu négligé lors de son passage. Sa défense centrale est d’ailleurs généralement composée d’un jeune joueur et d’un élément plus chevronné.

Une dernière danse pour Axel Witsel à la Coupe du monde ?

Axel Witsel jouera-t-il ce rôle ? Il pourrait, en tout cas, être testé lors des matchs de préparation, pour voir « ce qu’il vaut encore » au haut niveau, même si Rudi Garcia aura déjà l’occasion de se faire une idée après ses premiers matchs avec l’Udinese. Si le sélectionneur français estime que l’ex-Rouche est suffisamment fit, il pourrait être rappelé pour une dernière danse et remplacer Faes ou Mechele dans la défense.

Au milieu de terrain, cette possibilité semble beaucoup moins envisageable, tant la concurrence est féroce. Les postes y sont doublés, voire triplés, et l’équilibre entre expérience et jeunesse paraît satisfaisant. C’est donc en défense centrale qu’Axel Witsel ferait plus probablement son retour chez les Diables.

Mais si, en possession de balle, la Belgique évolue haut, avec une ligne défensive avancée, le joueur de 36 ans devra se méfier des espaces dans son dos, qui pourraient coûter cher. Dans un bloc bas, en revanche, ses qualités défensives pourraient rendre de précieux services. Son leadership aussi, évidemment. L’homme aux 132 sélections n’a plus été appelé depuis la trêve internationale précédant l’Euro, où il avait disputé 45 minutes contre le Monténégro et le Luxembourg en amical. Il se pourrait que ce ne soient pas ses deux derniers matchs avec les Diables.