Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard se prépare à son premier gros test de la saison face au Racing Genk. Les Rouches veulent envoyer un message clair à la concurrence : cette année, il faudra compter avec eux. Reste à savoir s'ils sont vraiment prêts à le prouver.

Le Standard a commencé sa saison 2025-2026 avec un 4/6 : les Rouches se sont imposés sur la pelouse de la RAAL lors de la première journée, avant de partager l’enjeu contre Dender, le week-end dernier, après un but encaissé dans les dernières minutes.

La Louvière et Dender, deux équipes qui sont, sur le papier, inférieures à ce Standard, qui manque toutefois encore clairement d’automatismes, mais qui dispose de qualités individuelles qui n’étaient plus présentes depuis quelques saisons. Les Liégeois regrettent donc de ne pas avoir réalisé un sans-faute pour entamer le championnat.

Genk, le premier gros test de la saison du Standard

Dimanche, c’est un adversaire d’un autre calibre qui se présentera à Sclessin : Genk, troisième du dernier championnat et leader pendant 80 % de la précédente saison. Un adversaire aux qualités individuelles et collectives évidemment supérieures à celles de La Louvière et de Dender.

"Genk sera notre premier vrai test. L’Union, la semaine suivante, le second. On a encore une bonne semaine d’entraînement pour se préparer. Dender était déjà un adversaire solide et bien organisé, mais Genk sera notre premier gros test", nous déclarait Mircea Rednic en conférence de presse après le partage du week-end dernier.

Si les Loups, en seconde période, et Dender, pendant les 60 premières minutes, ont plutôt eu le contrôle du ballon, sans pour autant se créer une multitude d’occasions franches, Genk est une équipe qui risque de mettre beaucoup plus de pression sur une défense du Standard qui paraît encore fébrile par moments.

Avec, comme le disait Rednic, une semaine de plus pour parfaire les automatismes, et peut-être quelques retours de blessure dans le noyau (Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet, Adnane Abid et Casper Nielsen sont à l’entraînement collectif), les Rouches devront mettre davantage de pression sur leur adversaire dans les premières minutes, ce qui a notamment manqué contre Dender pour le retour à Sclessin.

Genk court après sa première victoire, le Standard veut envoyer un signal fort

Le Racing Genk est une équipe qui n’a pas encore gagné cette saison et qui court après sa première victoire : le Standard devra en profiter. Pour la première fois de la saison, les Rouches pourront choisir de jouer avec un bloc plus bas et contrer ou de mettre la pression sur leur adversaire.

Ces dernières années, le Matricule 16 a souvent eu l’habitude de perdre des points contre des équipes plus abordables, puis de battre les ténors, souvent à domicile. Pour enfin lancer Sclessin et poursuivre une campagne d’abonnements qui a déjà dépassé les attentes, les joueurs de Mircea Rednic devront mettre le feu lors de leur premier gros choc de la saison.

En quête d’un top 6, ils auront aussi l’occasion de se mesurer à un très probable futur participant aux Champions Play-offs, pour constater le chemin qu’il leur reste à parcourir. La saison dernière, Genk avait été surpris par le Standard à domicile lors de la première journée (0-0), et Thorsten Fink voudra cette fois s’assurer que la mésaventure ne se reproduise pas, même si ce sera, cette fois, Sclessin qui accueillera la rencontre.