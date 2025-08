"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

Raul Florucz a signé des débuts tonitruants avec l'Union Saint-Gilloise : trois buts en deux matchs. Recruté cet été, l'attaquant autrichien impressionne.

Raul Florucz n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Trois buts en deux matchs de Jupiler Pro League. L’Union a déboursé 5 millions d’euros pour faire venir l’attaquant autrichien de l’Olimpija Ljubljana.

Kevin Mirallas, coach des attaquants, est séduit. Dans Het Nieuwsblad, il insiste : Florucz n’est pas le successeur d’Ivanovic, mais un tout autre profil. Ce dernier est parti à Benfica.

Plus mobile ?

Plus mobile, plus imprévisible, Florucz aime dézoner, jouer entre les lignes et provoquer balle au pied. "Raul joue à l’instinct, il sent les coups. Dès qu’il voit une ouverture, il y va", explique Mirallas.

Ce style change la dynamique offensive de l’Union. "Il nous apportera quelque chose de totalement différent de ce que Franjo (Ivanovic) apportait", insiste Mirallas. "Il aime partir du côté, repiquer dans l’axe, ou se placer juste derrière l’attaquant".

Et surtout, il comprend ce que l'Union attend de lui. "Il fallait attendre de voir à quelle vitesse il allait s'adapter au championnat belge et à notre style de jeu", confie Mirallas.