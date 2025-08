Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Avant le match aller du troisième tour de qualification de la Conference League contre le Sheriff Tiraspol, l'entraîneur d'Anderlecht Besnik Hasi a évoqué la situation au sein de son noyau, très élargi.

Besnik Hasi avait d'abord de bonnes nouvelles : l'optimisme est de mise concernant l'état physique du noyau. Seul Killian Sardella est encore absent, tandis que César Huerta rejoint enfin le groupe après deux semaines d'entraînement intensif.

Concernant Ilay Camara, la situation est un peu plus délicate. Le milieu de terrain est de retour, mais pas encore tout à fait prêt pour jouer tout un match. "L'idéal serait de viser les 45 minutes", déclare Hasi. "Il a eu du mal après sa participation contre le Cercle, on voit que cette blessure récente a un impact majeur sur sa façon de jouer. Nous devons faire attention à ne pas le perdre de nouveau."

Car il faudra être à 100% pour éviter un nouveau scénario catastrophe. "Tout le monde doit rester concentré. Il faut d'abord penser à Anderlecht, et puis au reste, et je n'ai pas eu ce sentiment contre Häcken", regrette Hasi, qui doit aussi faire avec les potentielles envies d'ailleurs de certains.

"C'est moi qui décide qui joue, et c'est le club qui décide qui part et qui arrive. C'est vrai que le groupe est très large, c'est parfois difficile à gérer", reconnaît-il. "Tactiquement aussi. Il faut parfois décevoir des joueurs et en faire travailler d'autres à part".

Qui de Mario Stroeykens ?

L'un des joueurs dont la situation est floue est Mario Stroeykens, à côté de ses pompes en ce début de saison et cité sur le départ. "Il est concentré. Thorgan Hazard est actuellement devant lui au vu de sa progression, mais cela peut changer", révèle Besnik Hasi. "Je connais les qualités de Mario, je lui ai encore parlé hier. Il est bien dans sa tête".