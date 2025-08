Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Avec l'arrivée de Samuel Ntanda, le Sporting d'Anderlecht a franchi la barre des cinq millions d'euros dépensés pour rapatrier d'anciens joueurs formés au club. Une situation que regrette une partie des supporters, mais qui n'empêche pas Olivier Renard de poursuivre son projet.

Désireux de concurrencer le Club de Bruges et l’Union dans la course au titre ou, à défaut, au podium, le Sporting d’Anderlecht n’a pas chômé durant le mercato estival. Les Mauves, qui pourraient encore perdre quelques cadres avant la fin du marché, ont renforcé toutes les lignes.

Olivier Renard, qui se concentre essentiellement sur les jeunes joueurs, a peut-être réalisé un mercato manquant un peu d’expérience, comme le soulignait récemment Johan Boskamp. Mais il a surtout misé sur l’avenir et sur de potentielles reventes à prix fort.

Plus de cinq millions déboursés pour des anciens de Neerpede

Pour se donner les moyens de ses ambitions et poursuivre cette démarche d’achat-revente à long terme, Anderlecht n’a pas hésité à investir une belle somme pour rapatrier d’anciens de la maison, comme Ilay Camara, acheté au Standard pour 4,5 millions d’euros.

C’est aussi le cas de Samuel Ntanda, dont le retour a été officialisé sur la page du RSCA Futures ce mercredi. L’ailier gauche, polyvalent et capable de jouer dans l’axe, ne voulait initialement quitter la Sampdoria que pour intégrer un noyau A, mais Anderlecht a su le convaincre de rejoindre sa deuxième équipe, en Challenger Pro League, avec probablement la possibilité de passer en équipe première cette saison.

Un jeune joueur pour lequel le RSCA a déboursé environ 700 000 €, selon Transfermarkt. Le club de la capitale a donc investi plus de cinq millions d’euros pour faire revenir d’anciens jeunes formés au club, ce qui est mal perçu par plusieurs observateurs, mais aussi par une partie des supporters, qui regrettent la mauvaise gestion du passé.

Olivier Renard a lancé un nouveau projet à Anderlecht

Il faut évidemment souligner qu’Olivier Renard n’a rien à voir avec ces départs antérieurs. Le nouveau directeur sportif construit son mercato et recrute des joueurs potentiellement utiles, sans forcément se soucier de leur passé. Mais il est vrai que débourser cinq millions d’euros pour rapatrier d’anciens jeunes du centre de formation, dans un contexte où les moyens financiers de Bruges et de l’Union ne cessent de croître et où chaque différence pèse davantage, peut sembler regrettable.

Cependant, Anderlecht a très probablement réalisé un bon coup avec Samuel Ntanda. Un jeune joueur explosif, qui pourrait rapidement se montrer trop fort pour la Challenger Pro League s’il arrive avec les bonnes intentions.

Le voir intégrer le noyau A dans les prochains mois n’a rien d’impossible, ce qui en ferait un renfort à moindre coût pour Besnik Hasi. Le capitaine des U20 congolais a signé un contrat de deux ans (avec une troisième année en option) et tirera probablement un premier bilan dès l’été prochain, en fonction du temps de jeu qui lui sera accordé.