OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

Le feuilleton est officiellement terminé : Ardon Jashari quitte la Jupiler Pro League après une seule saison. Il va désormais porter le maillot rouge et noir de l’AC Milan.

Ce transfert, tout comme celui de Charles De Ketelaere il y a quelques années, n’a pas été simple à conclure. Mais finalement, les deux clubs ont trouvé un accord. Le transfert a été officiellement annoncé ce mercredi par les deux équipes sur leurs réseaux sociaux.

Le montant de l’opération s’élève à 36 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3 millions de bonus. Au total, le Club de Bruges recevra 39 millions d’euros. Le Suisse devient ainsi le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club.

À Milan, Jashari devra remplacer Tijani Reijnders, transféré à Manchester City. Dans son nouveau club, il évoluera aux côtés de Luka Modric, ancien Ballon d’Or, qui a quitté le Real Madrid. Jashari a signé pour cinq saisons.

Le Club avait anticipé son départ en recrutant Aleksandar Stankovic. Grâce à cette vente, Bruges dispose désormais de moyens accrus pour renforcer l’équipe.

Now, it’s official. Ardon is one of us! 🔴⚫ #WelcomeJashari