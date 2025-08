John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

Toujours persona non grata en Belgique, John Textor viserait désormais le club anglais de D2, Sheffield Wednesday.

Ça fait longtemps que John Textor n’est plus le bienvenu au RWDM Brussels. Les supporters ne veulent plus de lui, et le changement de nom qu’il voulait imposer (mais qui a depuis été annulé) n’a fait qu’aggraver la situation.

Mais son nom fait polémique bien au-delà de la Belgique. Textor est sous le feu des critiques en France, où il détient des parts de l’Olympique Lyonnais, et au Brésil, avec le club de Botafogo.

Il a été poussé à vendre ses parts à Crystal Palace il y a quelques semaines. Pourtant, Textor souhaite investir à nouveau en Angleterre. Selon La Dernière Heure, il viserait un club de deuxième division.

Ce serait Sheffield Wednesday, un club historique d’Angleterre, qui attirerait fortement l’attention de l’Américain. Pour l’instant, aucune offre n’a été formulée.

Si le deal aboutit, Textor ajoutera un club de plus à son portefeuille. Reste à voir s’il sera mieux reçu à Sheffield qu’à Bruxelles.