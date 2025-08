Après les polémiques, Mason Greenwood, l'un des plus grands talents anglais, va changer de nationalité

Considéré comme l'un des plus grands talents du football anglais, Mason Greenwood a été accusé de viol par son ex-compagne. L'opinion publique n'accepterait pas son retour en sélection, et il va donc opter pour la Jamaïque.

La BBC nous apprend ce mercredi que Mason Greenwood (23 ans), l'attaquant de l'Olympique de Marseille, aurait reçu le feu vert des autorités concernant son passeport jamaïcain. Il lui suffit désormais d'obtenir l'aval des fédération anglaise (FA) et jamaïcaine (JFF), afin de pouvoir faire ses débuts sous le maillot de la Jamaïque.

Greenwood n'a été appelé qu'une fois en équipe nationale anglaise, en 2020. Il était à l'époque considéré comme l'un des plus grands talents de Manchester United et du football anglais. Mais en 2022, tout bascule : Mason Greenwood est accusé de viol et de violences conjugales par sa compagne, ce qui entraîne sa mise à l'écart de ManU.

Après l'abandon des charges en 2023, notamment suite au retrait de certains témoins, Greenwood est blanchi mais est tout de même licencié par Manchester United. Il se relance à Getafe, en Liga, retrouvant rapidement un niveau qui lui permet de taper dans l'oeil de l'Olympique de Marseille.

Malgré de vives polémiques, la carrière de l'attaquant anglais a donc repris son cours. Il a jusqu'ici inscrit 22 buts en 36 matchs pour l'OM, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et confirmant, sur le terrain, toutes ses promesses. Mais un retour en équipe nationale d'Angleterre paraît impensable.

Tirant probablement la même conclusion, Greenwood a donc demandé son passeport jamaïcain, dont sont originaires ses parents. La nationalité jamaïcaine pourrait aussi servir à libérer une place d'extracommunautaire à Marseille, la Jamaïque faisant partie d'un accord (l'accord de Samoa) évitant ce statut à ses ressortissants.