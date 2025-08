"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

Sérgio Conceição a réagi au décès de son ami Jorge Costa sur les réseaux sociaux. Les deux hommes étaient très proches.

C'est une triste nouvelle qui a frappé le monde du football ce mardi. L'ancien défenseur, qui était le directeur général du FC Porto depuis un an, Jorge Costa, est décédé d'une crise cardiaque.

Son ancien coéquipier au FC Porto, au Standard de Liège et en sélection, Sérgio Conceição, a réagi sur les réseaux sociaux à cette terrible nouvelle : "Nous sommes devenus des hommes plus vite que prévu, renonçant aux folies de la jeunesse pour réaliser notre rêve de devenir footballeurs professionnels. Nous avons cheminé ensemble au FC Porto, au Standard de Liège, en sélection."

"Nous avons remporté des titres, partagé la rage de vaincre, que ce soit en match ou à l'entraînement. Nous avons beaucoup ri, parfois pleuré, et c’est ainsi qu’est née une amitié pour la vie", poursuit-il.

Une amitié qui était forte : "Et oui, tu as aussi été le plus grand ami que j’aie eu dans le football, et ceux qui t’ont côtoyé savent que de ton cœur jaillissaient autant de bonté que de volonté de gagner."

"Repose en paix Jorge, tu es et tu seras toujours le Bicho, le capitaine qui ne s’est jamais rendu", conclut-il.

Les deux hommes s’étaient côtoyés au Standard de Liège lors de la saison 2005-2006. Jorge Costa avait terminé sa carrière professionnelle par un passage d'une saison en bord de Meuse.