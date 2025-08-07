Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges a pris une option sur la qualification en s'imposant sur le plus petit écart à Salzbourg. Une victoire notamment permise par la belle prestation de Simon Mignolet dans les cages, et le but de Roméo Vermant.

Ce n’était pas la grande euphorie chez Nicky Hayen après la victoire de son Club de Bruges à Salzbourg, ce mercredi soir. Les Blauw & Zwart ont toutefois fait un bon pas vers la qualification pour les barrages, ce qui réjouit le T1.

"Je pense que c’est un bon résultat. Nous pouvons et devons faire mieux, bien sûr, mais nous constatons une avancée par rapport à vendredi dernier, et nous devons réitérer cet exploit mardi", a déclaré Nicky Hayen au micro de Sporza.

Les pépins sont assez nombreux au Club de Bruges

Il reste encore, bien sûr, quelques pépins physiques dans le noyau. Carlos Forbs était malade cette semaine, et Joaquin Seys ainsi que Bjorn Meijer ont rencontré des difficultés avant leur remplacement en fin de rencontre.

"C’est un peu trop pour le moment, ces pépins physiques, mais je suis content que nous ayons fait preuve de caractère et de mentalité collective pour décrocher cette victoire 0-1", a poursuivi le T1.

J'ai toujours dit que nous avions deux très bons gardiens"

Un succès également permis par la nouvelle grosse performance de Simon Mignolet, auteur de plusieurs parades décisives. De quoi relancer le débat sur la concurrence pour le poste de gardien de but au Club de Bruges.

"J’ai toujours dit que nous avions deux très bons gardiens, et derrière eux, des joueurs talentueux. Ce ne sera donc jamais un problème", a conclu Nicky Hayen.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Red Bull Salzbourg en live sur Walfoot.be à partir de 19:30 (12/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Red Bull Salzbourg
Nicky Hayen

Plus de news

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
1
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Gboua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Gboua

07:01
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

17:59
2
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

19:30
L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

19:00
Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

18:40
1
"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

18:20
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

17:00
"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

16:30
OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

16:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

15:30
Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

15:00
Le dernier grand défi d'Axel Witsel : peut-il vraiment jouer la Coupe du monde 2026 avec les Diables ?

Le dernier grand défi d'Axel Witsel : peut-il vraiment jouer la Coupe du monde 2026 avec les Diables ?

14:40
1
Un arbitre...hennuyer pour le choc hennuyer : voici les arbitres de la 3e journée de Pro League

Un arbitre...hennuyer pour le choc hennuyer : voici les arbitres de la 3e journée de Pro League

13:40
Coup dur pour le RWDM Brussels : un pilier de l'équipe en route vers un départ en Russie

Coup dur pour le RWDM Brussels : un pilier de l'équipe en route vers un départ en Russie

14:20
Après les polémiques, Mason Greenwood, l'un des plus grands talents anglais, va changer de nationalité

Après les polémiques, Mason Greenwood, l'un des plus grands talents anglais, va changer de nationalité

14:00
Bientôt aussi important qu'à Charleroi ? Comment Adem Zorgane pourrait transformer l'Union Réaction

Bientôt aussi important qu'à Charleroi ? Comment Adem Zorgane pourrait transformer l'Union

13:20
Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

13:00
Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

12:40
Si le Club de Bruges élimine Salzbourg, il sait déjà (presque) qui il affrontera

Si le Club de Bruges élimine Salzbourg, il sait déjà (presque) qui il affrontera

06/08
L'Union aura-t-elle encore le nez fin ? Un joueur de D3 dans le viseur du champion de Belgique

L'Union aura-t-elle encore le nez fin ? Un joueur de D3 dans le viseur du champion de Belgique

12:20
Quelques jours avant le début de la compétition, Eupen tient son nouvel attaquant

Quelques jours avant le début de la compétition, Eupen tient son nouvel attaquant

12:00
Le dernier gros coup de Marc Wilmots : qui est Timothé Nkada, la onzième (et ultime ?) recrue du Standard

Le dernier gros coup de Marc Wilmots : qui est Timothé Nkada, la onzième (et ultime ?) recrue du Standard

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour
Malmö Malmö 0-0 FC Copenhague FC Copenhague
?kendija 79 ?kendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-1 FC Bruges FC Bruges
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 12/08 ?kendija 79 ?kendija 79
Fenerbahce Fenerbahce 12/08 Feyenoord Feyenoord
FC Copenhague FC Copenhague 12/08 Malmö Malmö
Pafos FC Pafos FC 12/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
FC Bruges FC Bruges 12/08 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 12/08 Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 12/08 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 12/08 Nice Nice
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 12/08 Lech Poznan Lech Poznan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved