Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Le Club de Bruges a pris une option sur la qualification en s'imposant sur le plus petit écart à Salzbourg. Une victoire notamment permise par la belle prestation de Simon Mignolet dans les cages, et le but de Roméo Vermant.

Ce n’était pas la grande euphorie chez Nicky Hayen après la victoire de son Club de Bruges à Salzbourg, ce mercredi soir. Les Blauw & Zwart ont toutefois fait un bon pas vers la qualification pour les barrages, ce qui réjouit le T1.

"Je pense que c’est un bon résultat. Nous pouvons et devons faire mieux, bien sûr, mais nous constatons une avancée par rapport à vendredi dernier, et nous devons réitérer cet exploit mardi", a déclaré Nicky Hayen au micro de Sporza.

Les pépins sont assez nombreux au Club de Bruges

Il reste encore, bien sûr, quelques pépins physiques dans le noyau. Carlos Forbs était malade cette semaine, et Joaquin Seys ainsi que Bjorn Meijer ont rencontré des difficultés avant leur remplacement en fin de rencontre.

"C’est un peu trop pour le moment, ces pépins physiques, mais je suis content que nous ayons fait preuve de caractère et de mentalité collective pour décrocher cette victoire 0-1", a poursuivi le T1.

J'ai toujours dit que nous avions deux très bons gardiens"

Un succès également permis par la nouvelle grosse performance de Simon Mignolet, auteur de plusieurs parades décisives. De quoi relancer le débat sur la concurrence pour le poste de gardien de but au Club de Bruges.

"J’ai toujours dit que nous avions deux très bons gardiens, et derrière eux, des joueurs talentueux. Ce ne sera donc jamais un problème", a conclu Nicky Hayen.