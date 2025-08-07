Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec le départ de Charles-Cook, le KAS Eupen confie le brassard de capitaine à Rune Paeshuyse pour la nouvelle saison.

Après une saison terne en Challenger Pro League, le KAS Eupen espère cette année jouer les premiers rôles et viser une place dans le top 6, synonyme de participation aux playoffs pour la montée.

Le club n’a pas énormément recruté cet été. Le capitaine, Regan Charles-Cook, a quitté Eupen après trois saisons. L’international grenadien est parti vers de nouveaux horizons.

Eupen devait désigner un nouveau leader. C’est Rune Paeshuyse qui a été choisi. Formé au KV Malines, le défenseur central bénéficie de la confiance de Bruno Pinheiro, le nouvel entraîneur.

Paeshuyse est l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif eupenois. Il entame sa quatrième saison au club et forme, avec Yentl Van Genechten, un duo défensif solide, bien connu des supporters.

Eupen débutera sa saison ce samedi à domicile contre le RFC Liège. Ensuite, deux déplacements difficiles les attendent : à Beerschot puis à Lierse.