Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, qui se trouve à 15 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Deux autres solutions sont étudiées, mais c'est à l'UEFA de trancher.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht jouera le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League face au Sheriff Tiraspol, au Lotto Park. En conférence de presse mercredi, Besnik Hasi a confié que le club ne savait pas encore où se disputerait le match retour.

Il est initialement prévu qu’il se joue au Sheriff Stadium, un stade de 14 000 places qui accueille habituellement les matchs du Sheriff. Cependant, cette zone se situe à seulement 15 kilomètres à vol d’oiseau de la région d’Odessa, dans le sud-est de l’Ukraine, touchée à plusieurs reprises par des frappes russes depuis le début de la guerre.

Une région où la sécurité ne peut être assurée

La Moldavie n’a encore jamais été touchée par des attaques russes, mais Tiraspol se trouve en Transnistrie, un État autoproclamé indépendant, non reconnu par l’Organisation des Nations Unies, qui considère la Transnistrie comme une région autonome au sein des frontières internationalement reconnues de la Moldavie.

Anderlecht souhaite donc changer la localisation de cette rencontre, mais l’UEFA ne se montre pas pressée, notamment parce qu’il est déconseillé — mais non interdit — pour les résidents belges de se rendre en Transnistrie, une région habitée à 33 % par des familles ukrainiennes. "La sécurité ne peut être garantie étant donné que les autorités moldaves n’y exercent aucun contrôle", précise le site diplomatie.belgium.

Deux options sont à l’étude pour délocaliser la rencontre : la petite ville de Nisporeni, située près de la Roumanie, où le FC Utrecht s’est rendu au tour précédent après une autorisation de dernière minute de l’UEFA. Problème pour Tiraspol, qui souhaite aussi défendre ses intérêts : il y avait plus de supporters néerlandais que moldaves dans le stade, car la zone est bien plus sûre et donc plus accessible.

L’autre solution, probablement la plus simple, serait de jouer au stade national Zimbru, à Chișinău, car les installations y sont plus confortables et mieux adaptées au haut niveau. En attendant, Anderlecht a déjà dû réserver son vol… sans savoir encore dans quelle ville il jouera.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Sheriff Tiraspol en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sheriff Tiraspol

Plus de news

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

10:20
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

12:00
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
1
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

15:30
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
2
Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

13:00
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20
"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

19:30
L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

19:00
Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

18:40
1
"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

18:20
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

17:59
2
C'est presque fait : Anderlecht va prêter l'un de ses jeunes talents en Jupiler Pro League

C'est presque fait : Anderlecht va prêter l'un de ses jeunes talents en Jupiler Pro League

06/08
Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

12:40
Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Aris Limassol Aris Limassol 18:00 AEK Athènes AEK Athènes
Rosenborg BK Rosenborg BK 18:00 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 18:00 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 18:00 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 19:00 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 19:00 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 20:00 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 20:00 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 20:00 Sabah Sabah
Differdange Differdange 20:00 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Prague Sparta Prague 20:00 Ararat Erevan Ararat Erevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 20:00 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 20:30 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 20:30 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 20:45 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21:00 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 21:00 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved