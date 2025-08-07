Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, qui se trouve à 15 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Deux autres solutions sont étudiées, mais c'est à l'UEFA de trancher.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht jouera le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League face au Sheriff Tiraspol, au Lotto Park. En conférence de presse mercredi, Besnik Hasi a confié que le club ne savait pas encore où se disputerait le match retour.

Il est initialement prévu qu’il se joue au Sheriff Stadium, un stade de 14 000 places qui accueille habituellement les matchs du Sheriff. Cependant, cette zone se situe à seulement 15 kilomètres à vol d’oiseau de la région d’Odessa, dans le sud-est de l’Ukraine, touchée à plusieurs reprises par des frappes russes depuis le début de la guerre.

Une région où la sécurité ne peut être assurée

La Moldavie n’a encore jamais été touchée par des attaques russes, mais Tiraspol se trouve en Transnistrie, un État autoproclamé indépendant, non reconnu par l’Organisation des Nations Unies, qui considère la Transnistrie comme une région autonome au sein des frontières internationalement reconnues de la Moldavie.

Anderlecht souhaite donc changer la localisation de cette rencontre, mais l’UEFA ne se montre pas pressée, notamment parce qu’il est déconseillé — mais non interdit — pour les résidents belges de se rendre en Transnistrie, une région habitée à 33 % par des familles ukrainiennes. "La sécurité ne peut être garantie étant donné que les autorités moldaves n’y exercent aucun contrôle", précise le site diplomatie.belgium.

Deux options sont à l’étude pour délocaliser la rencontre : la petite ville de Nisporeni, située près de la Roumanie, où le FC Utrecht s’est rendu au tour précédent après une autorisation de dernière minute de l’UEFA. Problème pour Tiraspol, qui souhaite aussi défendre ses intérêts : il y avait plus de supporters néerlandais que moldaves dans le stade, car la zone est bien plus sûre et donc plus accessible.

L’autre solution, probablement la plus simple, serait de jouer au stade national Zimbru, à Chișinău, car les installations y sont plus confortables et mieux adaptées au haut niveau. En attendant, Anderlecht a déjà dû réserver son vol… sans savoir encore dans quelle ville il jouera.