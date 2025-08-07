Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Gboua

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Gboua

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence qui s'établit en bord de Meuse, Yann Gboua va quitter le Standard en prêt sans option d'achat. C'est le SK Lierse, en Challenger Pro League, qui s'apprête à l'accueillir. (Lire la suite)