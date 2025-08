L'Union aura-t-elle encore le nez fin ? Un joueur de D3 dans le viseur du champion de Belgique

Le journaliste Rudy Galetti affirme que l'Union s'intéresserait au dossier Lamine Fanne (21 ans), également suivi par de nombreux autres clubs tels que Cremonese, Coventry City, Empoli et l'Istanbul Basaksehir.

Fanne, qui est arrivé de l'AIK (Suède) début 2025, est sous contrat avec Luton Town jusqu'à mi-2029. Envoyé en prêt à l'AIK lors de la saison 2024-2025, il a disputé 20 matchs, délivrant quatre passes décisives.

Après son retour en Angleterre, il a eu plus de temps de jeu, mais le club n'a pas pu éviter la relégation en League One. Malgré tout, Luton compte sur Fanne pour l'avenir proche.

Fanne correspond au profil de joueurs jeunes et tactiquement flexibles que l'Union apprécie. Il semble qu'il y ait déjà eu des contacts avec le joueur, mais aucune offre n'a été formulée pour le moment.

La valeur marchande du joueur est estimée à environ 3 millions d'euros. Outre l'Union, des équipes d'Italie, d'Angleterre et de Turquie ont également manifesté un intérêt concret. Le club de Serie B Cremonese et le relégué de Premier League Coventry City ont déjà pris contact, selon Galetti.

🚨🔥 EXCL | Cremonese, Coventry City and Union Saint-Gilloise have joined the race for Lamine Fanne.



Empoli and Basaksehir also approached the midfielder recently.



Luton consider Lamine a key part of the project and are currently keen to keep him in the squad. pic.twitter.com/Ic3jLHETY0