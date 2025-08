Tant pis pour le Standard : le rôle clé joué par Eden Hazard dans le dossier Axel Witsel

Axel Witsel se rapproche toujours bien d'Udinese. Avec les félicitations d'un certain Eden Hazard, influent auprès de Rudi Garcia.

Du haut de ses 36 ans, Axel Witsel est de plus en plus proche de découvrir la Serie A. Une compétition qu'il avait déjà failli rejoindre par le passé par le biais de la Juventus, mais le Zénith Saint-Pétersbourg avait bloqué le transfert in extremis.

Rejoindre le championnat italien à cet âge n'est peut-être pas plus mal : les clubs transalpins n'ont pas peur de mettre sous contrat des joueurs d'expérience. Cet été encore, Kevin De Bruyne et Luka Modric ont trouvé refuge dans le Calcio face à l'horloge biologique.

Avec l'aval d'Eden Hazard

L'Udinese renseigne déjà pas moins de huit transferts dans son effectif. Mais il y a un autre paramètre qui semble jouer en faveur du club basé dans le Frioul : la volonté de rester dans un championnat compétitif et se donner une chance d'être encore appelé par Rudi Garcia en vue de la Coupe du Monde 2026.

À ce titre, Sacha Tavolieri rapporte le rôle clé joué par Eden Hazard. Une discussion avec Eden, décidément très important dans le contact entre Rudi Garcia et le groupe, aurait été décisive.

Eden, l'homme qui murmurait à l'oreille de Rudi Garcia ? Il aurait en tout cas rassuré Witsel sur ses chances de faire partie de l'épopée 2026 en posant ses valises à Udine. De quoi l'orienter vers ce contrat d'un an (avec une saison supplémentaire en option) proposé dans la botte.