Le dernier gros coup de Marc Wilmots : qui est Timothé Nkada, la onzième (et ultime ?) recrue du Standard

C'est fait, Timothé Nkada va devenir la onzième (et dernière ?) recrue estivale du Standard. Un attaquant de profondeur que voulait Marc Wilmots depuis le début du mercato.

Le Standard a été très rapide pour réaliser une grande partie de son mercato estival. Il y a près d’un mois, jour pour jour, début juillet, Rafiki Saïd rejoignait le groupe en stage au Touquet en qualité de neuvième renfort.

Depuis, le mercato liégeois s’était un peu – et logiquement – calmé, laissant place à quelques départs, dont celui de Nathan Ngoy, ainsi qu’à des négociations visant à trouver une solution pour Moussa Djenepo, Grejohn Kyei et Bosko Sutalo, toujours au club.

À la surprise générale, le Standard a annoncé sa dixième recrue la semaine dernière : Mohammed El Hankouri, en provenance de D2 allemande. Il restait à Marc Wilmots un dernier profil à recruter avant de conclure son mercato : un attaquant de rupture, capable de prendre la profondeur et adroit devant le but.

Timothé Nkada était dans les plans de Marc Wilmots depuis le début

Un profil difficile à trouver, ou susceptible de voir rapidement son prix grimper. Dès le mois de juin, Wilmots avait été séduit par le profil de Timothé Nkada, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec Rodez (17 buts, 5 passes décisives) et membre de l'équipe type de la saison, mais il n’avait pas alors les moyens de le recruter.

L’attaquant français de 26 ans, désireux de franchir un cap dans sa carrière après une saison plus que réussie dans l’antichambre française, était lui aussi séduit par le projet du Standard, mais attendait que la situation se débloque. Ce fut le cas après le départ de Nathan Ngoy vers le LOSC.

Un dossier sur lequel le Standard a (ou va, via un paiement échelonné) récupérer jusqu’à 4,5 millions d’euros, somme réinvestie dans l’attaquant de rupture que souhaitait Marc Wilmots pour renforcer le secteur offensif. Finalement, les Rouches devraient débourser moins de deux millions d’euros pour s’attacher ses services, un montant qui laisse les fans de Rodez perplexes et déçus.

Le profil qu'il manquait au Standard ?

Il faut dire que Timothé Nkada a tout du sacré bon coup pour le Standard. Après avoir terminé sa formation au Stade Rennais, le natif de Lille a été prêté à Aalborg par le Stade de Reims, qui l’avait acquis précédemment, avant d’être envoyé à l’US Orléans, encore en prêt. Treize matchs, mais aucun but avec l’équipe première d’Aalborg, puis quatre buts en seize matchs avec Orléans : Nkada n’était pas encore aussi adroit qu’aujourd’hui devant le but.

En janvier 2023, il rejoint librement le FC Koper, en Slovénie, où il inscrit onze buts en 46 rencontres. C’est alors Rodez, pensionnaire de Ligue 2, qui se mobilise pour le recruter l’été dernier. Arrivé dans la fleur de l’âge, c’est en deuxième division française que l’avant-centre explose véritablement.

Joueur rapide, également capable d’évoluer sur les ailes – même si le poste d’attaquant de pointe reste celui qui lui convient le mieux – Timothé Nkada est un buteur qui aime prendre les espaces et surprendre les défenses par un appel bien senti avant d’ajuster le gardien. Ses 17 buts ont permis à Rodez d’accrocher une 14e place synonyme de maintien en Ligue 2.

Le Standard avec deux attaquants, ça se confirme

Ce recrutement semble confirmer que le Standard jouera bien avec deux attaquants la saison prochaine, puisque Thomas Henry, Dennis Ayensa, René Mitongo, Yann Gboua et Bradley Nam James font également partie des plans. Les trois jeunes joueurs devraient toutefois bénéficier de temps de jeu avec le SL16 FC, en D1 ACFF.

Nkada pourrait notamment profiter du jeu dos au but de Thomas Henry ou des efforts de Dennis Ayensa pour créer de l’espace, afin de prendre la profondeur et faire mal aux défenses. Le droitier a inscrit dix de ses dix-sept buts en seconde période et sait frapper quand la fatigue se fait sentir. Une présence offensive supplémentaire qui devra évidemment trouver ses repères et ses automatismes, mais qui pourrait bien être une belle surprise.

Sera-t-il présent dès dimanche contre Genk ? Ce n’est pas certain. Nkada a réalisé la pré-saison avec Rodez et devrait donc être en forme, mais il ne sera arrivé que quelques jours plus tôt et connaîtra à peine ses nouveaux coéquipiers. C’était aussi le cas d’Adriano Bertaccini, qui avait marqué dès ses premières minutes avec Anderlecht. Mircea Rednic prendra-t-il ce risque ? Premier élément de réponse lors de la conférence de presse d’avant-match, vendredi.