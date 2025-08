Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Après avoir passé 17 ans au Bayern Munich, Thomas Müller tourne une page monumentale de sa carrière. Véritable légende du club bavarois, l’attaquant allemand a quitté le Bayern juste après le Mondial des clubs aux États-Unis.

Son entraîneur, Vincent Kompany, lui avait rendu un vibrant hommage au moment du départ. Libre de tout contrat, Müller ne raccroche pas les crampons pour autant. À 35 ans, il file en MLS et s’engage avec les Vancouver Whitecaps.

Le club a officialisé son arrivée : "Le grand joueur du FC Bayern Munich a signé pour le reste de la saison 2025 et l’accord comprend une option de joueur désigné pour 2026." Müller n’a connu qu’un seul club dans sa carrière pro.

A legend arrives. The Raumdeuter is here.



Willkommen, Thomas Müller! 🌊 #VWFC | 📰: https://t.co/GHWwPJ6pgo pic.twitter.com/yaGLsxWIFg