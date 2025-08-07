Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence qui s'établit en bord de Meuse, Yann Gboua va quitter le Standard en prêt sans option d'achat. C'est le SK Lierse, en Challenger Pro League, qui s'apprête à l'accueillir.

Décrit comme le joueur le plus rapide de l'académie du Standard et l'un de ses plus grands talents, Yann Gboua entrait dans les plans de Marc Wilmots et Mircea Rednic pour obtenir une véritable place dans le noyau A, au début de la préparation.

Le nouveau directeur sportif, qui souhaite faire confiance aux jeunes joueurs et pas seulement les lancer "quand il n'y a pas le choix", estimait encore durant le stage au Touquet que René Mitongo, Yann Gboua et Bradley Nam James seraient les premiers remplaçants de Thomas Henry et Dennis Ayensa sur le front offensif des Rouches.

Yann Gboua prêté par le Standard au Lierse

Depuis, l'arrivée de Timothé Nkada se précise, et les possibilités de temps de jeu se réduisent encore pour les trois jeunes talents du SL16. L'un d'eux va quitter provisoirement le club liégeois pour trouver du temps de jeu.

Selon nos informations, c'est Yann Gboua (17 ans), encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouches, qui va quitter provisoirement le Standard. Le jeune attaquant va être prêté, sans option d’achat, au SK Lierse, en Challenger Pro League.

Après Tom Poitoux, non repris lors du stage estival et parti en prêt au MVV Maastricht — où il a subi une déchirure du tendon d’Achille — Yann Gboua devient le deuxième jeune joueur prêté sans option d’achat par le Standard cet été.