Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Barré par la nouvelle concurrence qui s'établit en bord de Meuse, Yann Gboua va quitter le Standard en prêt sans option d'achat. C'est le SK Lierse, en Challenger Pro League, qui s'apprête à l'accueillir.

Décrit comme le joueur le plus rapide de l'académie du Standard et l'un de ses plus grands talents, Yann Gboua entrait dans les plans de Marc Wilmots et Mircea Rednic pour obtenir une véritable place dans le noyau A, au début de la préparation.

Le nouveau directeur sportif, qui souhaite faire confiance aux jeunes joueurs et pas seulement les lancer "quand il n'y a pas le choix", estimait encore durant le stage au Touquet que René Mitongo, Yann Gboua et Bradley Nam James seraient les premiers remplaçants de Thomas Henry et Dennis Ayensa sur le front offensif des Rouches.

Yann Gboua prêté par le Standard au Lierse

Depuis, l'arrivée de Timothé Nkada se précise, et les possibilités de temps de jeu se réduisent encore pour les trois jeunes talents du SL16. L'un d'eux va quitter provisoirement le club liégeois pour trouver du temps de jeu.

Selon nos informations, c'est Yann Gboua (17 ans), encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouches, qui va quitter provisoirement le Standard. Le jeune attaquant va être prêté, sans option d’achat, au SK Lierse, en Challenger Pro League.

Après Tom Poitoux, non repris lors du stage estival et parti en prêt au MVV Maastricht — où il a subi une déchirure du tendon d’Achille — Yann Gboua devient le deuxième jeune joueur prêté sans option d’achat par le Standard cet été.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lierse SK
Standard
Yann Gboua

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Gboua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Gboua

07:01
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
1
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

18:40
1
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

18:20
"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

19:30
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

19:00
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

17:59
2
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

17:00
"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

16:30
Le dernier grand défi d'Axel Witsel : peut-il vraiment jouer la Coupe du monde 2026 avec les Diables ?

Le dernier grand défi d'Axel Witsel : peut-il vraiment jouer la Coupe du monde 2026 avec les Diables ?

14:40
1
OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

16:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

15:30
Un arbitre...hennuyer pour le choc hennuyer : voici les arbitres de la 3e journée de Pro League

Un arbitre...hennuyer pour le choc hennuyer : voici les arbitres de la 3e journée de Pro League

13:40
Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

Les Francs Borains recrutent un milieu de terrain en provenance de Pro League

15:00
Coup dur pour le RWDM Brussels : un pilier de l'équipe en route vers un départ en Russie

Coup dur pour le RWDM Brussels : un pilier de l'équipe en route vers un départ en Russie

14:20
Bientôt aussi important qu'à Charleroi ? Comment Adem Zorgane pourrait transformer l'Union Réaction

Bientôt aussi important qu'à Charleroi ? Comment Adem Zorgane pourrait transformer l'Union

13:20
Le dernier gros coup de Marc Wilmots : qui est Timothé Nkada, la onzième (et ultime ?) recrue du Standard

Le dernier gros coup de Marc Wilmots : qui est Timothé Nkada, la onzième (et ultime ?) recrue du Standard

11:40
Après les polémiques, Mason Greenwood, l'un des plus grands talents anglais, va changer de nationalité

Après les polémiques, Mason Greenwood, l'un des plus grands talents anglais, va changer de nationalité

14:00
Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

Besnik Hasi prêt à faire des choix difficiles : "J'ai parlé avec Stroeykens"

13:00
L'Union aura-t-elle encore le nez fin ? Un joueur de D3 dans le viseur du champion de Belgique

L'Union aura-t-elle encore le nez fin ? Un joueur de D3 dans le viseur du champion de Belgique

12:20
Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

Officiel : retour à Anderlecht pour Samuel Ntanda

12:40
Quelques jours avant le début de la compétition, Eupen tient son nouvel attaquant

Quelques jours avant le début de la compétition, Eupen tient son nouvel attaquant

12:00
L'Antwerp tient un renfort défensif, qui renforce une colonie particulièrement importante en Belgique

L'Antwerp tient un renfort défensif, qui renforce une colonie particulièrement importante en Belgique

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 08/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved