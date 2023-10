Le VAR dans la tourmente : Liverpool émet une demande inédite qui peut faire jurisprudence

Très mécontent de l'arbitrage vidéo lors de la défaite à Tottenham, Liverpool a publié un communiqué dès ce dimanche. Et ce lundi, les Reds vont même plus loin.

Ce samedi, Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Tottenham, mais un but totalement valable a été refusé à Luis Diaz. L'organe responsable de l'arbitrage en Angleterre a reconnu ses torts, mais le Liverpool FC est inflexible, et a publié un communiqué ce dimanche notifiant qu'il étudierait les options à sa disposition.

Ce lundi, surprise : Sky Sports révèle que Liverpool souhaiterait avoir accès aux enregistrements audio des discussions entre l'arbitrage central et le VAR lors de la décision polémique.

Une telle demande formerait un précédent très important au sein du football anglais et même européen, et on doute donc que Liverpool puisse faire entendre sa demande.