Les fans de Charleroi envoient un signal très clair

Rien ne va cette saison au Sporting de Charleroi. Les Zèbres ont de nouveau perdu, face à l'Union. Le club compte 7 points en 9 matchs de Pro League cette saison, et pointe à la 14e place du classement.

Du côté des fans de Charleroi, on commence à en avoir assez. Le noyau dur, les Storm Ultras, ont alors décidé d'envoyer un message fort et clair aux joueurs ainsi qu'au staff.

"Nous attendons plus qu’une réaction ou une prise de conscience. La bonne volonté ne suffit plus. Encore moins quand elle est irrégulière."



Notre soutien envers nos couleurs est acquis et assumé pour le mois d’octobre. Mais au même titre que le fan subit une pression sanguine quand il supporte le RCSC avec amour et fidélité….il est logique que tous les acteurs au sein du club qui va fêter ses 120 ans d’existence prennent une conscience absolue et continue...immédiatement."



Les fans carolos demandent ainsi de meilleurs résultats. "Dès lors, les fans méritent un mois d’octobre avec davantage d’efficacité et de points à ce stade de la compétition. Les plus optimistes nous diront qu’après tout, nous ne sommes qu’à 7 points des PO1…et ils auront raison. Les plus réalistes nous diront…que la place actuelle commence à être l’origine d’ulcères et de palpitations bien compréhensibles."