Patrick van Leeuwen, l'entraîneur principal néerlandais du Shakhtar Donetsk, a expliqué comment son équipe a réussi à revenir contre l'Antwerp au Bosuil.

Van Leeuwen a partagé ce qu'il a précisément dit à son équipe avant le match contre Antwerp. "Je leur ai dit qu'ils jouaient aujourd'hui pour toute l'Ukraine, pour les supporters qui les ont accompagnés au stade, mais aussi pour tous les supporters dans leur propre pays", cite Het Nieuwsblad.

Van Leeuwen a déclaré qu'à la mi-temps, il avait confronté ses joueurs à la réalité. "Je leur ai dit qu'ils devaient avoir honte. Nous avons apporté quelques ajustements tactiques mineurs, et ensuite les gars ont comblé l'écart en seconde période", a ajouté Van Leeuwen.

Van Leeuwen a également observé deux mi-temps totalement différentes entre le Shakhtar et Antwerp. Il a mentionné avoir trouvé Antwerp très fort en première mi-temps. "En seconde période, Antwerp était un peu moins performant, et mes joueurs ont réalisé qu'ils devaient jouer pour plus que le logo du club", a conclu Van Leeuwen.