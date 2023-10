Pourquoi Moussa Djenepo peut faire particulièrement mal au Club de Bruges ?

Sur son côté gauche, le Malien devrait affronter un joueur qui revient de blessure et qui manque donc de rythme. Idéal pour le style de jeu du joueur du Standard.

Le grand retour approche. Ce dimanche après-midi, le Standard recevra le Club de Bruges dans un Sclessin sold-out et bouillant. En outre le retour de Ronny Deila et Philip Zinckernagel, les Rouches doivent s'imposer et peuvent se rapprocher encore un petit peu plus du bon wagon.

De son côté, le Bruges de Ronny Deila est à la peine et même si la quatrième place des Blauw & Zwart n'a rien d'alarmant, le fond de jeu proposé par les troupes de l'entraîneur norvégien semble vide et inefficace, alors que Bruges est très souvent sauvé par des exploits individuels.

Il faut dire que depuis le début de saison, les pensionnaires du Jan Breydel n'ont pas été vernis avec les blessures. On pense notamment à Tajon Buchanan, sorti blessé dans le derby des Flandres contre La Gantoise et qui pourrait seulement faire son retour ce jeudi, à Bodo/Glimt.

© photonews

Le retour de Buchanan, une bonne chose pour... Djenepo ?

Vraisemblablement, le Canadien sera dans une forme suffisante pour tenir sa place dimanche en bord de Meuse. Une place sur le côté droit donc, qui a premièrement été occupée par le jeune Kyriani Sabbe.

Lui aussi blessé, c'est l'inusable Denis Odoi qui a défendu le côté droit lors des deux derniers matchs de Bruges. L'ancien Diable est un profil expérimenté, mais pourrait souffrir face à l'explosivité d'un joueur vif.

C'est pour cette raison que ce dimanche, Moussa Djenepo a une très belle carte à jouer. Il rencontrera soit un joueur bien plus lent que lui, soit un joueur qui revient de blessure et qui n'est pas encore au meilleur de sa forme. Le Malien devra profiter de cette supériorité sur papier pour faire la différence et déstabiliser la défense brugeoise. Le Standard devra peut-être se créer plus d'occasions que d'habitude, cela pourrait passer par ce côté gauche.