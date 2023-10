Mandela Keita plutôt qu'Arthur Vermeeren : voici l'explication détaillée - et logique - de Domenico Tedesco

À chaque sélection sa petite surprise. Domenico Tedesco n'a pas appelé Arthur Vermeeren, le prodige de l'Antwerp, mais bien son coéquipier Mandela Keita.

Ces sélections à suivre oralement et par ordre alphabétique sont parfois piégeuses, tant il est difficile de garder de la suite dans les idées. Mais pas de doute cette fois : le nom d'Arthur Vermeeren, qui aurait dû précéder celui de Jan Vertonghen, n'a pas été prononcé, au contraire de celui de Mandela Keita quelques secondes plus tôt.

Sans surprise, la première question de l'assistance concerne ce choix plutôt étonnant de Domenico Tedesco. Comment le Germano-Italien va-t-il justifier l'absence du diamant brut de l'Antwerp au profit de son compère au milieu, vrai travailleur de l'ombre mais bien moins en vue ?

Mandela day

Eh bien, par une explication qui tient justement à ce rôle qu'a Mandela Keita dans le jeu. "Mes choix se font en fonction de nos adversaires du moment. Nous savons que ce camp sera particulièrement dur, avec des opposants très physiques", entame Tedesco.

"Il faudra que nous répondions à ce physique, que nous soyons costauds sur les seconds ballons. En Suède, même si nous avons gagné 0-3, ce n'était pas un match simple. Nous avons besoin de puissance et de physicalité au milieu de terrain", estime le sélectionneur. "Et selon moi, Mandela est au-dessus d'Arthur dans ces domaines spécifiques. C'est mon avis, celui de notre équipe de scouting ; je peux me tromper, bien sûr".

Vermeeren est (très) proche des Diables Rouges

Cela ne signifie bien sûr pas que le début de saison et l'année 2023 d'Arthur Vermeeren en général ont échappé à Domenico Tedesco. "C'est un autre type de profil, de position. Ca ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas prêt pour nous", assure-t-il. "Et ce n'est pas une surprise pour moi qu'il soit si proche de l'équipe A".

Le maître à penser des Diables Rouges le promet en effet : Vermeeren ne devra pas attendre bien longtemps pour intégrer le noyau des Diables Rouges. "J'ai vu son match contre le Shakhtar. Mais je n'étais pas là pour lui : je le connais, je l'ai déjà vu 8-10 fois au stade. Il a été fantastique durant la première période", reconnaît Tedesco.

Arthur Vermeeren a été fantastique contre le Shakhtar, une très bonne équipe

"La question n'est pas s'il nous rejoindra chez les Diables, mais quand. Je n'ai aucun doute qu'il sera bientôt avec nous. Il est le prochain. J'aurai une discussion avec lui, car nous savons comment les joueurs peuvent réagir : "oh, il ne me prend pas mais prend mon équipier". Mais ce n'est pas une décision contre Arthur, plutôt "pour" Mandela", conclut Domenico Tedesco.

En attendant, Arthur Vermeeren sera au coeur de l'entrejeu avec les Espoirs. "Si je l'avais appelé en A pour qu'il reste deux fois 90 minutes sur le banc, plutôt que de jouer en U21, cela serait du gâchis, non ? Il nous rejoindra quand nous le déciderons. S'il continue à ce niveau, cela sera très vite".