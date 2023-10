Isaac Hayden, le métier qu'il manquait au Standard : "Je voulais quelque chose de différent"

Le milieu de terrain est la touche d'expérience dont le Standard avait besoin. Le joueur de 28 ans pourra la mettre à profit ce dimanche, contre le Club de Bruges.

Arrivé dans les derniers jours du mercato, Isaac Hayden va connaître son premier grand rendez-vous avec le Standard, contre le FC Bruges. Le milieu de terrain est revenu sur son arrivée en conférence de presse.

« Le Standard est un grand club, avec des fans fantastiques. Leur manière de supporter est incroyable. Nous avons bien joué pendant les trois matchs, mais inscrire huit buts après neuf matchs n’est pas suffisant. Je suis heureux de mon début mais on peut atteindre un meilleur niveau. »

Outre-Manche depuis le plus jeune âge, le joueur de 28 ans avait besoin d'une première grande aventure en dehors de l'Angleterre. « J’avais des options en Angleterre, mais avec l’âge je voulais essayer quelque chose de différent. J’aurai 29 ans à la fin de la saison, c’était le bon moment pour moi d’essayer un nouveau championnat, un nouveau défi. »

Prêté à Norwich la saison dernière, Isaac Hayden ne voulait plus entendre parler de la deuxième division anglaise. Le milieu de terrain est ambitieux et veut revenir à son meilleur niveau après plusieurs blessures successives."

« Sans manquer de respect à la Championship, je pense que je vaux mieux que ça quand je suis à mon meilleur niveau. J’ai joué pour trois des meilleures équipes de la division, je sais ce que je peux faire quand je suis fit et j’ai préféré changer de championnat pour continuer à prester à haut niveau. »

Prêté jusqu'à la fin de saison, Isaac Hayden n'a encore aucune idée de quoi son avenir sera fait. Un retour en Angleterre est possible, tout comme un séjour prolongé loin du pays natal.

« Je jouais tous les matchs pour Newcastle, j’ai été blessé et je n’ai plus joué. Les choses peuvent aller très vite dans le football. Ma concentration est uniquement sur le Standard et on verra si un jour, je voudrai retourner en Angleterre. »