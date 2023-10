🎥 Le but fantastique de Francis Amuzu face à Malines

Francis Amuzu a inscrit un but de classe mondiale face au KV Malines. L'ailier anderlechtois a lobé Gaëtan Coucke, avancé, de plus de 40 mÚtres.

Décidément, Francis Amuzu ne sait mettre que des buts difficiles. Fort critiqué pour son efficacité devant le but, l'Anderlechtois a encore répondu à ses détracteurs avec une entrée explosive sur son flanc gauche, ponctuée d'un superbe but.

Dans les arrêts de jeu et alors que le RSCA se faisait un peu peur avec un seul but d'avance, "Ciske" Amuzu accélérait, déposait son adversaire et voyait Gaëtan Coucke avancé. Ni une, ni deux, il envoie un lob des 40 mètres qui finit sa course au fond des filets.

"Le plus beau but de ma carrière", expliquera par la suite Francis Amuzu. On veut bien le croire...