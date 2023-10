Après son incroyable but, Amuzu a été comparé...au roi Pelé

Francis Amuzu a revêtit son costume des grands soirs ce samedi face à Malines. L'ailier gauche du RSC Anderlecht a inscrit un but absolument fantastique, d'un lob des 40 mètres.

Sur le plateau d'Extra Time, Amuzu était mis à honneur après son magnifique but. Franky Van Der Elst, ancien Diable Rouge et désormais consultant, n'a pas tari d'éloges envers le joueur d'Anderlecht.

"C'est un type fantastique. Je l'ai connu chez les moins de 19 ans. Il est toujours prêt à travailler. On peut parfois dire beaucoup de choses sur ce qu'il pourrait faire de mieux. Mais il ne se cache jamais, il continue toujours à aller de l'avant", déclare Van Der Elst, faisant référence aux critiques parfois adressées à "Ciske".

Van Der Elst a également un message à adresser à Brian Riemer. "Amuzu mérite mieux que d'être supersub."

Et l'ancien Diable Rouge de tenter une comparaison...plutôt osée : "Avec ces maillots rétro (en hommage à Paul Van Himst, nda), tout en blanc, et le teint foncé, je me suis dit : 'Ciske, tu ressembles à Pelé'. Le but inscrit par la suite s'inscrit également dans ce contexte. Je sais, c'est une belle comparaison. Mais c'est ce que j'ai pensé."