Le chiffre qui doit inquiéter Anderlecht et le Standard pour les prochaines années

L'Académie Robert Louis Dreyfus et Neerpede sont deux centres de formations à qui le football belge doit une fière chandelle. Mais l'omniprésence de Genk laisse le Standard et Anderlecht à bonne distance.

Longtemps, les centres de formation d'Anderlecht et le Standard se disputaient la répartition du noyau des différentes équipes nationales espoirs belges. Mais aujourd'hui, les deux rivaux doivent s'avouer vaincus devant la mainmise du Racing Genk en la matière.

Le compte Twitter Belgian Football Stats a ainsi fait le calcul de la répartition des centres de formation au sein de nos équipes de jeune, des U15 et jusqu'au 21. Et le constat est sans appel, Genk compte 28 joueurs engagés dans ces différentes catégories d'âge, contre 17 au Standard et 15 à Anderlecht.

Des chiffres que les Limbourgeois ont même fait monter à 32 en rappelant la sélection de quatre U15 du cru. Ce qui égalerait les chiffres rouches et mauves cumulés. Après le podium, on retrouve le Club de Bruges (14) et La Gantoise (10), Charleroi suivant à une distance raisonnable.