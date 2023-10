Le RWDM avait espéré convaincre un ex-Diable Rouge

Le RWDM réalise un excellent début de saison. Le mercato a été mouvementé mais John Textor a réussi quelques jolis coups, et avait notamment un ex-Diable dans le viseur.

Le RWDM aurait-il pu convaincre un ex-Diable Rouge de rejoindre le club ? Cet été, notamment à la suite de la blessure longue durée de Kylian Hazard, le promu s'est cherché des renforts offensifs, finalement arrivés (Reine-Adélaïde, Makhtar Gueye). Mais un grand nom aurait pu débarquer.

Ce grand nom, ce n'est pas Eden Hazard, au coeur d'une rumeur improbable en début de mercato, mais bien Kevin Mirallas (36 ans). Libre après un dernier passage à Limassol, l'ancien Diable Rouge a pris sa retraite cet été, devenant directeur sportif d'Alost, en D2 VV.

Victime d'une lourde blessure au genou récemment, Mirallas a senti que son corps ne pouvait plus tenir et a préféré arrêter les frais. Pourtant, comme il l'a révélé au Nieuwbslad, l'Arabie Saoudite et le RWDM sont venus aux renseignements. "Mais j'ai senti qu'il était temps d'arrêter", conclut l'ancien Diable, qui sera mis à l'honneur ce lundi face à la Suède.