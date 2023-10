Anderlecht n'a pas cru en ses talents...et peut s'en mordre les doigts

Parmi l'équipe actuelle des Diables Rouges et même dans son 11, figurent deux joueurs qui n'ont jamais vraiment reçu leur chance à Anderlecht. Pour l'un, c'est en grande partie à cause de son comportement. Pour l'autre, il n'a jamais vraiment été compris par ses entraîneurs.

La première description concerne bien sûr Dodi Lukebakio. Grand talent, il se montrait intenable sur les terrains. Chaque fois que l'ailier en avait envie, il dribblait n'importe qui.

Weiler, Lukebakio et l'"attitude immature"

À 17 ans, Besnik Hasi, voyant en Lukebakio un énorme potentiel. Il l'a intégré dans le noyau A et l'a fait beaucoup jouer lors de la deuxième moitié de la saison 2015-16. Mais Hasi avait beau paraître strict aux yeux du monde extérieur, il ne dirigeait pas son noyau comme un policier. Le fait d'être en retard une fois était rapidement oublié et pardonné.

Cela a pris fin avec l'arrivée de René Weiler lors de la saison 2016-2017. Bien sûr, le fait que Lukebakio était déjà en retard lors de son premier entraînement n'a pas aidé. Au cours de la saison et demie de Weiler - après 18 matches sous Hasi - il n'a pas joué un seul match sous la houlette du Suisse.

Les entraîneurs des jeunes tentent pourtant de discuter avec Weiler, mais ils craignent pour leur avenir au club, car Weiler ne tolère pas être contredit. Finalement, Charleroi achète Lukebakio pour 2,6 millions d'euros et le vend à Watford pour 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut plus de 20 millions.

Mangala à Anderlecht, une histoire douloureuse

Douloureuse est l'histoire d'Orel Mangala à Anderlecht. L'unanimité régnait pourtant à Neerpede: "Ce sera un jour un titulaire chez les Diables." Le garçon était d'ailleurs très pro, déjà à 16 ans.

Personne n'a jamais vraiment compris pourquoi Besnik Hasi a permis à la moitié du noyau espoirs de s'entraîner avec l'équipe A et a laissé Mangala sur le carreau. Jean Kindermans était déjà convaincu que Mangala allait faire la plus grande carrière de ce groupe.

Le milieu de terrain attirait déjà tous les regards en Youth League. Les grands clubs se réjouissaient du fait qu'il veuille quitter Anderlecht, qui demandait deux millions d'euros. Après avoir joué une saison en prêt au Borussia Dortmund, où il est immédiatement devenu champion avec les U23, il est parti pour Stuttgart. La suite, on la connait.

A cette époque à Anderlecht Tielemans et Dendoncker venaient de percer et Idrissa Doumbia était vu comme un talent de premier plan. Or, à 25 ans, Mangala a dépassé Tielemans dans la hiérarchie des Diables Rouges, Dendoncker est en grande perte de vitesse et Doumbia joue à Al-Ahli...