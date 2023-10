🎥 Fantastique doublé pour un Lionel Messi historique !

A 36 ans, Lionel Messi prouve très régulièrement qu'il fait encore partie de la très grande classe. Titulaire et de retour de blessure avec l'Argentine, la Pulga a fait parler la poudre.

Ce mardi soir face au Pérou, Lionel Messi a de nouveau montré la marche à suivre. Le joueur de l'Inter Miami a marqué un doublé en une mi-temps, entérinant la 4e victoire des Argentins en 4 matchs de qualification pour la Coupe du monde (2-0).

Un superbe premier but avec une reprise pure (33e), un second tout aussi beau une dizaine de minutes plus tard. Et voilà Messi qui bat un nouveau record.

Le natif de Rosario a en effet dépassé Luis Suarez (29) au nombre de buts inscrits en qualifications de la CONMEBOL, portant son total à 31. De quoi conforter les partisans de Messi, récemment annoncé comme le futur vainqueur de son 8e Ballon d'Or.

All Lionel Messi needs is one touch to produce magic. ūü™Ą



