Le meilleur buteur de Pro League très clair sur ses intentions et son avenir

Kévin Denkey a été le héros du Cercle Brugge contre l'OH Leuven avec un triplé. Le meilleur buteur du championnat marche sur l'eau... mais ne s'envole pas.

Auteur d'un triplé juste avant la trêve internationale contre OHL (3-2), Kévin Denkey est le meilleur buteur du championnat, avec huit réalisations. L'attaquant du Cercle de Bruges devance Andreas Skov Olsen et Aboubakary Koita, qui pointent à sept buts.

"Le club me donne beaucoup de confiance, je suis très heureux d'être ici" avait déclaré le Togolais après cette magnifique rencontre. Malgré ce statut, l'attaquant de 22 ans n'envisage pas un transfert dans l'immédiat.

"Pourquoi voudrais-je partir ? Je me sens bien ici. Le Cercle est bon pour mon développement et je peux rendre beaucoup de choses à l'équipe. Faire le même chemin qu'Ueda (ndlr : transféré à Feyenoord) ? Si je fais mon travail, cela pourrait arriver un jour. Pour le moment, je ne suis pas prêt pour une plus grande compétition, même si j'ai mes qualités."

"Je dois d'abord devenir un élément permanent à ce niveau. Si je peux ensuite réaliser un transfert qui puisse être rentable pour moi et pour le Cercle, nous verrons ce qu'il se passera" a déclaré celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2026 en Venise du Nord.