Malgré la victoire contre Eupen, Alexander Blessin tire l'alarme : "Je n'étais vraiment pas heureux"

Les chiffres ne disent pas toujours tout. Malgré la victoire 4-1 contre Eupen, Alexander Blessin n'était pas pleinement satisfait de la prestation de ses joueurs, surtout en première mi-temps.

Au fil des matchs l'Union Saint-Gilloise grandit. Contre Eupen, les Unionistes ont montré qu'ils pouvaient faire la différence malgré certaines parties de match moins abouties. Une phase d'apprentissage qui est donc amortie par les victoires : avec ces trois nouveaux points, l'équipe est assurée de rester en tête du classement à l'issue de la 11e journée.

En interview d'après-match, Alexander Blessin est revenu sur le travail à effectuer : "Je n’étais pas vraiment heureux en première mi-temps. On était trop facile dans l’attitude, trop lent et on avait trop de touches de balle en possession. Je n’avais pas l’impression qu’on contrôlait vraiment le match, mais c’était mieux en seconde période" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Mais le léger relâchement en fin de match ne rassure pas l'entraîneur allemand : "Comme contre le RWDM, on a le contrôle du match, puis on se relâche, mais on reste une jeune équipe et on est encore en apprentissage". Alexander Blessin regrette également la blessure de Gustaf Nilsson, sorti à un quart d'heure du terme. L'attaquant suédois devrait être fixé sur la gravité de cette blessure dans les prochaines heures.