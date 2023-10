🎥 Le but annulé d'Anders Dreyer fait polémique : faute de main de Théo Leoni ?

Anders Dreyer pensait s'offrir un doublé et porter le score à 0-3 sur la pelouse du Standard, mais son but a été annulé pour une faute de main de Théo Leoni.

Anderlecht a réalisé une première mi-temps presque parfaite et mène logiquement sur la pelouse du Standard. Kasper Dolberg a ouvert le score, Anders Dreyer a doublé la mise.

Quelques instants après le 0-2, Théo Leoni récupère et lance Dreyer dans la profondeur. L'ailier danois se joue de Bodart et pense doubler la mise, mais son but est annulé pour une faute de main du milieu de terrain à la récupération. Une faute qui ne paraît pas spécialement évidente. Alors, but valable selon vous ?